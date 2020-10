Álbum "Mariza canta Amália" é editado a 20 de novembro

O próximo álbum da fadista Mariza, dedicado ao repertório de Amália Rodrigues, vai sair a 20 de novembro, revelou, esta quarta-feira, a editora Warner Music Portugal.Com o título "Mariza canta Amália", o novo álbum assinala ainda uma dupla celebração: O centenário do nascimento de Amália Rodrigues e os vinte anos de carreira de Mariza.Esta homenagem discográfica de Mariza à diva do fado acontece com produção do músico brasileiro Jaques Morelenbaum, tendo as gravações decorrido no Rio de Janeiro, Brasil, e em Lisboa, entre dezembro de 2019 e fevereiro deste ano.Do alinhamento de "Mariza canta Amália" fazem parte, entre outros, "Com que voz", "Barco negro", "Gaivota", "Estranha forma de vida", "Povo que lavas no rio", "Foi Deus" e "Formiga bossa nova".