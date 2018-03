Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Brasileira regressa ao Porto em unidade de luxo

A histórica cafetaria, que conta com mais de 115 anos de história, é agora também um hotel.

Por Nelson Rodrigues | 19:20

Esta é uma unidade de luxo na cidade do Porto - que conta com 90 quartos e suites distribuídos por seis pisos temáticos - relacionados com as especiarias importadas nos séculos XV e XVI durante a expansão marítima portuguesa. O destaque vai para o café, o chá, o cacau, a pimenta, a canela e o anis.



Localizado na baixa da cidade, o Pestana Porto - A Brasileira City Center & Heritage Building resulta de uma parceria do empresário António Oliveira - promotor e investidor do projeto - e do grupo de Dionísio Pestana.

A partir de hoje, além de o hotel abrir as portas, também voltará a estar em funcionamento a histórica cafetaria portuense, com mais de 115 anos de história. O slogan irá continuar a ser o mesmo: ‘O melhor café é o da Brasileira’. Já na próxima segunda-feira também irá abrir, no hotel, o restaurante liderado pelo chef Rui Martins.



O hotel localiza-se na rua Sá da Bandeira, mesmo em frente ao Teatro Sá da Bandeira, junto à estação de São Bento e a cerca de 50 metros da avenida dos Aliados e da câmara municipal do Porto. Também a zona histórica da Ribeira, nomeada pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade fica a cerca de 10 minutos a pé do hotel.