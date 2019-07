A exuberante e moderna Doha

Vai ser o país anfitrião do Mundial de Futebol em 2022 e quer seguir as pisadas do Dubai e colocar-se entre os principais destinos de férias exóticas do Mundo. Por isso, o melhor é aproveitar para conhecer o Qatar enquanto as multidões não chegam.Antes dos anos 40, o Qatar dependia da pesca, da criação de camelos e da apanha de pérolas. Depois, o petróleo começou a jorrar da península para o Mundo e transformou o Qatar no país mais rico do Mundo. A evolução social e cultural pode ser apreciada através de uma vasta coleção de achados arqueológicos e vídeos interativos no fantástico National Museum, bem no coração da capital, Doha.Desde o achado do petróleo e da independência, em 1971, o país cresceu a olhos vistos e a capital ganhou um tom moderno e vibrante, entre os arranha- -céus espelhados e os seus inúmeros centros comerciais ou as fantásticas ilhas artificiais, como The Pearl e a sua marina cheia de luxuosos iates.O povo qatari segue escrupulosamente os costumes árabes, envergando vestes tradicionais no dia a dia e abstendo-se do consumo de álcool. Mas nos hotéis o ambiente é perfeitamente ocidental: aqui não faltam bares e discotecas (só aqui o consumo de álcool é permitido), espetáculos de DJ pela noite fora, paradisíacas praias privativas ou restaurantes com estrelas Michellin e a assinatura de alguns dos maiores chefs do Mundo.Para quem quer desvendar o lado mais tradicional e cultural é imprescindível visitar o Souq Waqif (um mercado tradicional árabe no centro de Doha) ou dar um saltinho ao deserto (a uma hora da capital), aproveitar um passeio de camelo ou optar pela adrenalina de um verdadeiro safari.Desde o passado dia 24 de junho que viajar para o Qatar é muito mais fácil, pois a Qatar Airways inaugurou as ligações diretas entre Lisboa e Doha. A viagem, diária, faz-se agora em apenas sete horas a bordo de um confortável e luxuoso Boeing 787 Dreamliner, de última geração.Em executiva, há a possibilidade de descansar em camas totalmente planas, serviço de catering cinco estrelas, wifi gratuito e um sistema de entretenimento com mais de quatro mil opções (e em português). É caso para dizer que voar nunca foi tão confortável!Desde 2015 que Zulmira Ferreira, comentadora do Flash! Vidas, divide a sua vida entre Lisboa e Doha, onde o marido, o treinador de futebol Jesualdo Ferreira, treina o Al Sadd. "Uma cidade fantástica que é impossível não adorar", garante.