Não é preciso viajar para as Maldivas ou mudar de continente para desfrutar do bom tempo durante o inverno, ainda que não seja com um clima tropical. O guia ‘Lonely Planet’ acaba de divulgar uma lista de dez destinos europeus onde o sol está sempre a brilhar, mantendo o frio intenso afastado e os preços também eles mais ‘amenos’.