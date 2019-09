Alcobaça volta a ter águas termais

A fama dos ‘banhos de cura’ com a água cloretada sódica e hipersalina das Termas da Piedade, em Alcobaça, remonta ao século XIX, mas há 22 anos que os tratamentos estavam suspensos.Um novo furo voltou a captar água com os padrões de qualidade terapêutica exigidos, permitindo a reabertura do complexo, que agora integra o ‘Your Hotel & Spa Alcobaça’.A água termal é captada a 27 graus e tem um PH de 7.0, estando indicada para tratar doenças da pele, além do foro digestivo, musculoesquelético e urinário.Os tratamento incluem duche vichy, duche agulheta, banhos termais, ingestão de águas termais e hidrocolonterapia, que é um tratamento inovador de regeneração de células através da purificação e desintoxicação do intestino.Para além dos tratamentos termais, o aquista pode desfrutar dos serviços do hotel de quatro estrelas e do SPA - que tem 19 salas de tratamento e um circuito de hidroterapia - banhar-se nas piscinas (interior e semiolímpica exterior) ou dar um passeio na mata envolvente, seguindo os percursos pedestres indicados.A reativação das Termas obrigou a investir 500 mil nos últimos cinco anos.