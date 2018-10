Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alvorninha é uma terra agrícola cheia de tradição

Freguesia localiza-se perto das Caldas da Rainha. Vivência assenta em espírito comunitário edificado ao longo dos séculos.

Situada a 11 quilómetros da cidade das Caldas da Rainha, Alvorninha é uma freguesia rural com meia centena de povoações dispersas por um cenário tipicamente agrícola, a atividade económica que ainda continua a ser a mais relevante para os cerca de quatro mil habitantes.



Foi aqui que foi fundada a primeira escola agrícola do País e muita da vivência da freguesia assenta num espírito comunitário construído ao longo de séculos em torno das aldeias, sendo disso exemplo as vinte coletividades existentes, para além de dois ranchos folclóricos que recordam a etnografia de outros tempos.



Toda esta envolvência torna-se uma atração e, por esta altura, o símbolo da freguesia é o moinho das Boisias, recuperado este ano para dar a conhecer os processos usados na moagem de trigo e milho e produção de farinha. Com uma torre em madeira, é uma referência da moinhologia nacional.



Quem não se quiser ficar pela beleza exterior tem possibilidade de visitar o interior na última sexta-feira de cada mês ou, então, se for um grupo numeroso, pode marcar outro dia com a junta de freguesia. Na zona envolvente foi instalado um parque de merendas.



Outro cartão de visita é uma das maiores feiras ao ar livre do País, que se realiza todos os domingos de manhã – o Mercado de Santana.



A diversidade de artigos – desde produtos agrícolas, animais vivos, vestuário, tecidos, mobiliário e bugigangas - aliada aos preços baixos, motiva uma autêntica romaria ao local, com milhares de visitantes. Entre o odor caraterístico de febras e frango assado, em todo o lado ouvem-se os pregões a chamar pelos clientes.



Depois de momentos mais animados, o percurso pela freguesia pode assumir ritmos mais calmos, associados à pacatez do mundo rural. Na aldeia de Almofala, considerada de interesse histórico e turístico, a atração são as casas antigas, a maioria com varandas alpendradas, com traços medievais que nos transportam aos tempos romanos e árabes.



Igreja Matriz dedicada a Nossa Senhora da Visitação

A Igreja Matriz de Alvorninha, dedicada a Nossa Senhora da Visitação, do século XVI, tem um portal manuelino ornamentado com motivos vegetais e encimado por uma esfera armilar. Na escadaria pode observar-se um painel de azulejos que representa a visita de D. Afonso Henriques a Alvorninha.