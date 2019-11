As grutas que não pode deixar de visitar em Portugal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Três grutas portuguesas foram escolhidas entre as 20 mais bonitas do Mundo, pela sua beleza e singularidade, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Jetcost, motor de busca de voos e hotéis. São elas as grutas de Mira de Aire, de Benagil e de Algar do Carvão.As grutas de Mira de Aire, localizadas a cerca de 15 quilómetros de Fátima, são as maiores do País e estão catalogadas como uma das sete maravilhas naturais de Portugal.... < br />