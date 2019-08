Bali: explosão de experiências na ilha dos Deuses

Conhecida como a ilha dos Deuses, Bali, na Indonésia, tem conquistado cada vez mais visitantes pelas vasta oferta de experiências que proporciona.Quem gosta de mar e sol pode encontrar praias paradisíacas, os amantes de surf também têm as ondas ideais, há paisagens de cortar a respiração, workshops de ioga, retiros espirituais, massagens terapêuticas e uma cultura com muito para explorar. Por isso, quem vai quer quase sempre voltar.É o caso da atriz Jessica Athayde, que até já escreveu um livro sobre a zona, intitulado ‘O Meu Oriente’. Numa das últimas visitas, explicou que é lá que encontra o equilíbrio. "Aqui o objetivo é desintoxicar o corpo, a mente, o coração e alma".Nos roteiros tradicionais, há sempre uma paragem obrigatória no templo Tanah Lot, um dos mais bonitos da ilha, principalmente quando visto ao pôr do sol.Canggu é outro dos destinos da moda. Quem lá chega pode praticar surf, ioga, frequentar os bares de praia mais cool e com comida saudável e sair à noite.Ubud é o centro cultural de Bali. É lá que se encontram museus, palácios, oficinas de trabalhos manuais ou palcos de danças tradicionais.Quem gosta de férias mais agitadas, com muita oferta de diversão noturna e lojas, terá de passar por Kuta. O banho sagrado em Tirta Empul também é imperdível.