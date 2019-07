Bela Sintra: a vila em que apetece descobrir todos os recantos

O tempo ainda faz caretas ao verão, mas Sintra não está dependente dos humores meteorológicos; qualquer altura do ano é propícia para visitar a vila romântica património da humanidade.A pouco mais de trinta minutos de Lisboa, Sintra é a terra da serra encantada, das lendas, da natureza, do romântico, dos palácios. Ali percorrem-se sete mil anos de história. Desde o Neolítico até à civilização romana ou ao domínio muçulmano, do qual o majestoso castelo é exemplo. Por fim, a reconquista cristã. E, no século XIX, a esta terra chegaram homens como D. Fernando II e o seu olhar contemplativo. E criativo.Vamos então pôr os ‘pés ao caminho’ e percorrer alguns locais imperdíveis para quem pretende passar um dia que merece ser recordado.As sugestões passam pelo Castelo dos Mouros, uma edificação que remonta ao século VIII. Conquistado por D. Afonso Henriques em 1147, no período romântico, no ano de 1860, as muralhas foram restauradas por ordem de D. Fernando II, que arborizou as zonas envolventes.Já o Palácio de Sintra, também conhecido por Paço Real ou Palácio da Vila fica no centro histórico e é marcado pelas grandes chaminés geminadas. Tem a classificação de monumento nacional e é um exemplo da arquitetura realenga.Visitemos agora o Palácio da Regaleira, um dos mais surpreendentes monumentos da serra. Foi construído entre 1904 e 1910, no derradeiro período da monarquia. Este é o resultado da concretização dos sonhos mitológicos e mágicos do seu proprietário, António Augusto Carvalho Monteiro. Para a sua edificação foi convidado o arquiteto italiano Luigi Manini.Para terminar o passeio, nada melhor do que saborear as inevitáveis queijadas; as da Casa do Preto ou da Piriquita são as mais conhecidas.