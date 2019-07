Bem-vindo ao paraíso: viagem às ilhas Turcas e Caicos

Descobertas por Cristóvão Colombo em 1492, as ilhas Turcas e Caicos oferecem o melhor das Caraíbas nas águas do Atlântico.São um arquipélago de 40 ilhas baixas de corais localizadas em território transoceânico britânico a sudeste das Bahamas, e que contam com um pouco mais de 300 dias de sol ao longo do ano. O nome Turcas tem explicação com a abundância natural de uma certa espécie de cato cuja forma recorda um fez (pequeno chapéu) turco. Caicos são baixios ou recifes grandes que chegam, por vezes, a formar ilhotas.As ilhas tornaram-se refúgio de estrelas - as irmãs Kardashian são presença habitual - também muito por ‘culpa’ de Grace Bay, a praia na ilha de Providenciales sempre na tabela das melhores das Caraíbas.Apresenta um areal branco com quase cinco quilómetros de comprimento, a que se juntam águas cristalinas. Não faltam luxuosos resorts e restaurantes. Também é possível praticar desportos; ao snorkelling juntam-se o windsurf ou o stand-up paddle. Para quem preferir há passeios em barcos com fundo em vidro.Quanto a viagens, uma pesquisa rápida em sites especializados permite ter uma ideia. Assim, com partida de Lisboa para Providenciales, o voo tem duas escalas, dura um pouco mais de 29 horas e fica por 762 euros, ida e volta. O regresso faz-se com uma escala e a viagem demora 13 horas. cristinajá lá esteveEm abril, Cristina Ferreira despediu-se do seu programa com uma afirmação que deixou os espetadores curiosos. Disse, então, que ia de férias para um destino onde a água é mais azul do que nas Maldivas. Dois dias depois, a estrela revelou que tinha viajado para as ilhas Turcas e Caicos. Ficou no hotel COMO Parrot Cay, um 5 estrelas onde uma noite custa mais de 700 euros.