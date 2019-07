Bussaco: mata encantada tem novos projetos e mais árvores

Protegida por um muro de seis quilómetros que envolve os seus 105 hectares, a Mata do Bussaco é um dos lugares mais belos do País. As árvores, os trilhos, os jardins, os miradouros, os lagos, as fontes e as plantas exóticas são alguns dos elementos que fazem a magia do local.Há sempre novidades e pontos de interesse na mata encantada. O Convento de Santa Cruz e as Capelas dos Passos da Via-Sacra são algumas das referências.Depois de obras que garantiram a sua remodelação, na próxima semana (dia 19) os espaços serão inaugurados e contam com mais valências. Um investimento de cerca de um milhão de euros – entre convento e Capelas dos Passos da Via-Sacra – que oferece um novo espaço museológico a quem visita a mata.No Convento de Santa Cruz poderão ser apreciadas várias peças de arte sacra, azulejos ou pinturas que chegaram até nós dos tempos em que os Carmelitas habitaram o local. Também as Capelas dos Passos da Via-Sacra foram reabilitadas, mostrando agora uma ‘cara nova’.O Bosque Madiba será em breve uma realidade na Mata do Bussaco. O projeto pretende homenagear Nelson Mandela, o primeiro presidente negro eleito na África do Sul, e terá 100 árvores numeradas, que representarão momentos da sua vida. O espaço será apadrinhado pelo seu neto, Ndaba Mandela, embaixador do projeto, que plantará uma das árvores no dia 18.