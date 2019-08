Capri: requinte e luxo em Itália

Com apenas 17 quilómetros de costa, Capri faz as delícias de quem a visita pelo seu charme e requinte, aliados à beleza natural da ilha italiana. Situada no mar Tirreno, era uma zona pacata de agricultores e pescadores. Tudo mudou no século XIX, quando os habitantes perceberam o seu potencial e o fascínio dos ingleses e alemães.Assim, os pescadores passaram a alugar os seus barcos para passeios e os agricultores transformaram as suas propriedades em unidades hoteleiras.Diariamente, atracam em Capri luxuosos iates, muitos deles com celebridades de todo mundo. O ‘coração’ da ilha é a Piazetta, mas a passagem pela Via Camerelle, uma rua recheada de lojas de luxo, é obrigatória.Continuando pela Via Tragara chega-se ao miradouro com vista para os Faraglioni – os três picos de rochas que saem do mar. Pela ilha também há percursos pedestres com vistas panorâmicas de cortar a respiração.