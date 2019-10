Conheça os hotéis portugueses distinguidos nos 'Óscares' do turismo

O Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, foi palco da cerimónia de entrega dos prémios Publituris Portugal Travel Awards 2019, aqueles que são vulgarmente conhecidos como os ‘Óscares do Turismo’.A 16.ª edição desta iniciativa premiou o Palácio do Governador, em Belém, Lisboa, na categoria ‘Melhor Boutique Hotel’, o Belmond Reid’s Palace, no Funchal, Madeira, como ‘Hotel de Cinco Estrelas’, o Terra Nostra Garden Hotel, na ilha de S. Miguel, Açores, ‘Hotel de Quatro Estrelas’, e o Dom José Beach Hotel, em Quarteira, na categoria melhor ‘Hotel de Três Estrelas’.Já o melhor ‘Hotel Resort’ é o Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort, no Algarve, enquanto o Martinhal Cascais Family Resort recebeu o prémio de ‘Family Resort Hotel’.Quanto a ‘Hotel de Cidade’, o PortoBay Liberdade arrebatou o galardão, enquanto o Cascais Miragem Health & Spa venceu como ‘Hotel MICE’ e, por fim, o Pestana Troia Eco-Resort & Residences é o melhor ‘Hotel de Praia’.O prémio de ‘Hostel’ vai para The House of Sandeman – Hostel & Suites, localizado em Vila Nova de Gaia. A melhor ‘Cadeia hoteleira’ é a Vila Galé Hotéis, a distinção referente ao ‘Campo de Golfe’ vai para o Dom Pedro Victoria Golf Course. O Centro de Portugal recebeu o prémio de melhor ‘Região de Turismo Nacional’ e Macau foi eleita como a ‘Delegação de Turismo Internacional’.A iniciativa teve a sua génese em 1969 sob o nome de ‘Os Melhores do Turismo em Portugal’. Estiveram mais de 90 nomeados a concurso em 14 categorias.