Convento em Évora abre portas

A Fundação Eugénio de Almeida promove visitas ao Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli, o Convento da Cartuxa, em Évora. Permitem conhecer um exemplar único da arquitetura religiosa em Portugal, os hábitos e rituais de quem o habitou.As visitas decorrem ao longo deste mês, de terça a sábado, para grupos até duas dezenas de pessoas mediante marcação prévia.Em breve o mosteiro encerra as portas à comunidade, realizadas as obras de requalificação necessárias para o acolhimento das Irmãs do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. Iniciada a sua construção em 1587, o Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli foi o primeiro eremitério da Ordem da Cartuxa a ser construído em Portugal.A Festa da Percussão ‘Tum Tá Tum Tum’ é a novidade para o final deste mês, dias 29 e 30, em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança. É feita de performances de rua, exposições, concertos, animação de rua e uma parada. São dois dias animados ao toque de tambores, bombos, pandeiretas ou castanholas. Marcam presença, entre outros, os Be-Dom, os AfroAndaluz e os Traspés, da Galiza.O Museu da Farmácia celebra 26 anos com uma programação dedicada ao período dos Descobrimentos, revisitando ‘Os Lusíadas’, de Camões, com um olhar sobre a saúde, a farmácia e as armas. Dia 28 decorre a visita temática ‘Os Lusíadas nas Coleções do Museu da Farmácia’, em Lisboa e, também, no Porto. Pretende recordar a obra através das peças no museu e que representam diversos povos e culturas.