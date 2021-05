A Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, lançou um programa especial para as famílias, disponível durante este mês.Como celebração do Dia Internacional da Família, a 15, a adega promove até dia 31 uma iniciativa que inclui uma visita guiada, uma caça ao tesouro para os mais novos, com direito a uma surpresa no final da atividade, e prova de dois vinhos para adultos e dois sumos para as crianças, acompanhada ...