Descubra um segredo com 730 anos na Universidade de Coimbra

O convite a uma visita à mais antiga universidade de Portugal e uma das mais antigas do Mundo é agora lançado através da campanha ‘O Segredo da UC’. O objetivo é descobrir um segredo com 730 anos.Nesta fase de pós-confinamento, a Universidade de Coimbra, instituição fundada em 1290 pelo rei D. Dinis e que recebe anualmente cerca de 500 mil visitantes, quer oferecer uma "experiência única".A campanha, que decorre até 17 de julho, proporciona aos visitantes uma experiência repleta de mistério, seguindo medidas marcadas pela segurança e higiene. Foram implementados circuitos unidirecionais de modo a evitar o cruzamento de pessoas em todos os espaços visitáveis e será obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos e a prática de distanciamento.O circuito contempla uma visita à Biblioteca Joanina, Capela de São Miguel, Palácio Real, Sala dos Capelos, Casa das Caldeiras e Jardim Botânico. As entradas no edifício da Biblioteca Joanina, feitas pela Prisão Académica, serão limitadas a 10 pessoas a cada cinco minutos. Já a Capela de São Miguel e o Palácio Real terão uma limitação de 10 visitantes por entrada.Luís Simões da Silva, vice-reitor, convida: "Queremos que cada vez mais pessoas conheçam o património que é parte da sua essência. Temos para desvendar segredos de mais de sete séculos de história."