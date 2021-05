Com o Dia da Criança à porta (1 de junho, terça-feira), começam as dúvidas para a generalidade dos pais: e agora o que vou fazer com os miúdos? A verdade é que ir ao cinema, assistir a uma peça de teatro, visitar um museu ou fazer um passeio temático são sempre opções seguras para a celebração.

O Oceanário de Lisboa, por exemplo, tem várias exposições a decorrer, ...