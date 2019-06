Dubai: um destino de sonho

O Dubai tem crescido cada vez mais ao longo do tempo e tem sido um dos destinos mais procurados pelos amantes de viagens, tornando-se um dos mais famosos e visitados do Mundo.É visto como uma joia nos Emirados Árabes Unidos, com algumas das mais incríveis atrações do Mundo.É a cidade que reúne mais população entre os sete emirados. Apesar de toda a grandeza e modernidade que o Dubai exibe, muitos homens e mulheres vestem-se de maneira tradicional, de acordo com o islamismo, e seguem as tradições da religião oficial.Ultrapassando todos os limites da arquitetura, o Dubai ergueu-se de forma surpreendente no deserto, quase desafiando as leis da natureza.A cidade, grandiosa, é sinónimo de luxo, riqueza, elegância e requinte, onde os turistas podem usufruir de cenários de espantar, como é o caso do arranha-céus Burj Khalifa, que se revela uma paragem obrigatória durante a estadia.Com 828 metros de altura, o edifício é uma das maiores obras construídas pelo ser humano. O destino também conta com ilhas artificiais e uma vasta área de deserto. Quanto ao clima, destaca-se por ser seco e tropical.Para chegar ao Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a forma mais comum é o avião. A companhia Emirates opera voos diretos de Lisboa até ao Dubai, e também é possível, no entanto, fazer essa viagem com escalas, fazendo duas ligações: de Lisboa a Madrid e de Madrid até ao Dubai. É uma viagem longa, sendo que é importante descansar antes da grande partida.O jogador do Benfica Rúben Dias escolheu o Dubai para descansar na companhia da namorada, a cantora April Ivy. Os dois ficaram alojados numa unidade hoteleira de luxo, passearam pelo deserto e visitaram vários locais, como o topo de Burj Khalifa, o maior arranha-céus do Mundo. O casal mostrou-se encantado com a viagem de luxo.