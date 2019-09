Elvas, a "verdadeira estrela do Alentejo"

Elvas foi classificada, em 2012, como Património da Humanidade, pela UNESCO, por ter as maiores e mais singulares fortificações do Mundo, e este mês é destacada na edição portuguesa online da revista ‘National Geographic’, que elegeu a cidade como a viagem ecológica do mês. É a "verdadeira estrela do Alentejo", escreve a revista.As fortificações de Elvas que remontam ao reinado de D. Sancho II, são as maiores do Mundo na tipologia de fortificações abaluartadas terrestres, possuindo um perímetro de oito a dez quilómetros e uma área de 300 hectares.Construídas no âmbito da Guerra da Restauração, as muralhas são um exemplo da primeira tradição holandesa de arquitetura militar. Em destaque está o Forte da Graça como exemplo da arquitetura militar do séc. XVIII, considerada uma das mais poderosas fortalezas abaluartadas do Mundo. Situa-se num monte elevado.Destaque ainda, no que ao património diz respeito, para o Aqueduto da Amoreira, construído entre 1530 e 1622, para o abastecimento de água à cidade. Tem 1367 metros de galerias subterrâneas e mais de 5 quilómetros à superfície, com arcadas que superaram os 30 metros de altura.