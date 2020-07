"Encontrei Lisboa": Conjunto de iniciativas com desconto para conhecer a capital

A campanha ‘Encontrei Lisboa’ viu ser acrescentada à sua oferta um conjunto de incentivos para promover a região.A Carristur oferece 25% de desconto na Yellow Boat e no Hills Tramcar e 50% no Belém Bus Tour, uma oferta que permite um passeio no rio ou uma viagem pelas colinas da cidade.Já o Museu Berardo tem entrada gratuita até ao último dia deste mês, como comemoração do seu 13.º aniversário. Visita inclui ainda a oferta de um livro sobre a exposição ‘Amália, Coração Independente’.Jantar e assistir a um espetáculo numa casa de fados por 25 € é outra das propostas, válida até ao final de setembro. Basta ir ao site https://encontrei.visitlisboa.com/fado, escolher uma das 15 casas de fado que se juntaram à campanha e ligar para o call center para fazer a reserva, através dos números 210 312 807 e 919 878 409.Para quem pretender, existem também ofertas complementares nas Adegas da Região de Lisboa. As Adegas Casa de Atalaia, Fernão Pó, Filipe Palhoça Vinhos, José Maria da Fonseca e Quinta do Piloto são as cinco contempladas com descontos distintos e ofertas que incluem prova de vinhos e petiscos. Preço entre os 6,50 € e os 18 €. Todos os detalhes disponíveis no site www.visitlisboa.com.