Ericeira, uma vila muito animada

Em julho e agosto, a Ericeira torna-se um destino de veraneio para milhares de portugueses. A pensar nisso, a Junta de Freguesia da Ericeira com o apoio da Câmara Municipal de Mafra criou um evento que promete levar os visitantes e habitantes aos parques e praças da cidade para ver vários eventos culturais. O objetivo é dinamizar o comércio e a restauração da vila.Do programa das Festas de Verão da Ericeira fazem parte tributos a artistas bastante conhecidos do público e vários artistas locais. No próximo dia 26, por exemplo, o Parque de Santa Marta recebe, a partir das 21h30, um tributo a David Bowie. Haverá ainda homenagens a Carlos do Carmo, pelo Quinteto Jazz de Lisboa (2 de agosto), a Tina Turner, por Sónia Costa (dia 9), e Beatles, pelos The Peakies (30). Do cartaz fazem também parte Silvana Peres, Bárbara Wahnon e The Blue Hackers, entre muitos outros.Já arrancaram, na Praça da República, em Condeixa, as Festas de Santa Cristina. Ontem, Bárbara Bandeira deu o pontapé de arranque nas comemorações. Esta sexta-feira é a vez de subirem a palco Os Quatro e Meia (22h30) e Sara Ribeiro (00h00). Seguem-se espetáculos de The Gift (dia 23, às 22h30), David Fonseca (24, às 22h30), DJ Ride (25, às 00h00) e Toy (26, às 2h30.)A Feira da Serra está de volta a São Brás de Alportel. De 28 a 31 deste mês, artesanato, gastronomia (com destaque para o medronheiro e medronho produzidos localmente) e animação está garantidos. Pelo palco principal da festa vão passar grandes nomes da música, como D.A.M.A (dia 28), Carlão (30) e Bonga (31). No dia 29 há também um tributo aos Queen.