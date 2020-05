Escapadinhas em Turismos Rurais: conheça alguns espaços que reabriram com novas normas

As férias estão à porta e Portugal, mais do que nunca, tornou-se o destino ideal para se desfrutar de uns dias de descanso em segurança, com todo o conforto e rodeado das mais incríveis paisagens. Com praia ou campo por perto, mais a norte, no centro ou a sul, as unidades hoteleiras do País ajustaram-se aos novos tempos e, depois de um período de encerramento forçado devido à pandemia de Covid-19, começaram agora a abrir portas, reunindo todas as condições exigidas pela Direção-Geral da Saúde.O turismo rural poderá ser uma boa opção para uma espadinha em família, mesmo que seja só um fim de semana prolongado, como alternativa ao confinamento em casa e longe da confusão e dos aglomerados das cidades. Na maioria dos espaços, há a possibilidade das crianças terem contacto com os animais das quintas, verem as hortas e desfrutarem dos vastos terrenos.A maioria dos espaços têm poucos hóspedes e as piscinas nunca estão muito cheias. Além disso, poderá aproveitar para longas caminhadas pela natureza.Se quiser espreitar algumas sugestões, foi criada a página de Facebook ‘Portugal: o Destino Ideal’, que reúne alguns hotéis e turismo rurais que já reabriram durante a pandemia e que cumprem as "medidas de higiene e segurança".Localizado em São Domingos, na Costa Vicentina, o Tons da Terra, tem piscina, jacuzzi, spa e permite aos seus hóspedes usufruírem de passeios a cavalo e packs com aventuras de canoa. Noites custam cerca de 85 euros.Localizada em Tavira, a Quinta dos Perfumes reabre no dia 5. Define-se como um "agroturismo de luxo longe das grandes multidões, mas perto da praia" com "uma extensa área verde, de paz e silêncio". Preços variam entre 185 e 210 euros.O Monte do Giestal, em Santiago do Cacém, reabriu "com todas as normas de higiene e segurança que os tempos exigem". "Conta com 10 villas autossuficientes, piscina exterior, duas burras súper simpáticas, um montado a perder de vista e muitos outros motivos de interesse", anunciam os responsáveis do espaço, que esteve dois meses encerrado. Em maio os preços são de 150 euros o T1 e 200 o T2. Em junho, mudam para 175 e 220 euros, respetivamente.O Pé no Monte, localizado em São Teotónio, reabriu no dia 15, e promete fazer as delícias das crianças com todos os espaços ao ar livre que proporciona. A começar pela horta. "Durante as últimas semanas da quarentena aproveitámos para mimar e ampliar a horta. E é com muita alegria que vemos agora tudo a nascer! Quem quer colher uma melancia, melão ou abóbora neste Verão?!", desafiam. Uma noite num quarto duplo ronda os 140 euros e num apartamento de 4 a 6 pessoas, 220.A cinco minutos do centro de Guimarães, a Villa Margaridi tem piscina exterior, um vasto jardim e os hóspedes têm à disposição bicicletas gratuitas para passeios. O espaço é próximo do Castelo de Guimarães e apela a passeios pela zona, rica culturalmente. O preço para duas noites começa nos 250 euros.Chalet o Amorzinho fica nas Azenhas do Mar, Sintra. "Com o som do mar sempre presente e o chilrear dos passarinhos, este é o sítio perfeito para fazer caminhadas ao ar livre, sentir a brisa do mar ou simplesmente descansar com a envolvente da natureza", descrevem os responsáveis. O preço por noite custa cerca de 200 euros.Moinhos do Pisão localiza-se a poucos quilómetros de Nelas, no distrito de Viseu e é uma ótima opção tanto para uns dias "em família" como para uma "escapadinha romântica". O espaço é apenas o ponto de partida para se partir à descoberta da região, em especial da história e da gastronomia. Os valores da noite variam entre 70 e 150 euros.Se procura pacatez, relaxar e "natureza em estado puro", vai sentir-se em casa no Monte do Zambujeiro, em Vila Nova de Mil Fontes. De acordo com a descrição do espaço, trata-se de "70 hectares entre a serra, o rio Mira e o mar". O Monte é "composto por 5 casinhas independentes, 1 suíte deluxe, 3 suítes design e um pequeno restaurante tradicional". "Absolutamente único na sua localização, aqui ainda reencontra tudo o que é autêntico e genuíno no Alentejo". Fora da herdade, há as visitas incontornáveis às praias de Vila Nova de Mil Fontes, cumprindo todas as normas de segurança impostas para este verão devido ao surto de coronavírus. Os preços para este mês e junho variam entre os 83 e os 144 euros a noite.