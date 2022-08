As Festas da Cidade de Esposende estão de volta para celebrar a elevação da localidade à categoria de vila, por foral do rei D. Sebastião em 1572. "Este ano, temos ainda mais motivos para festejar, porque celebramos os 450 anos de Esposende", referiu o presidente da Câmara Municipal, Benjamim Pereira, adiantando que a celebração, cujo ponto alto acontece a 19 de agosto, Dia do Município, determina a realização de um programa à altura de tão importante efeméride.









