"Estamos prontos!": Serra da Estrela quer dar a conhecer os encantos da sua região

"Estamos prontos!" É assim que o destino Serra da Estrela promove a região para as férias deste verão, disponibilizando um conjunto de roteiros e promoções. Com uma das zonas verdes mais vastas do País, paisagens de cortar a respiração, rotas históricas e rica gastronomia, esta é uma altura para descobrir a região que desde 2019 recebeu o estatuto de Geopark Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.São muitos quilómetros de percursos pedestres, praias fluviais e cinco estâncias termais - de Almeida, Unhais da Serra, Longroiva, Termas de Manteigas e de Cró. Para além de áreas classificadas, dois parques naturais, o da Serra da Estrela e o do Douro Internacional, e três regiões vinícolas, Dão, Beira Interior e Douro.A região promove um conjunto de roteiros que permitem desfrutar de natureza, aventura, cultura, história, saúde e bem estar. Um deles, Sensações e Sabores, percorre, durante três dias, os municípios de Fornos de Algodres, Gouveia, Celorico da Beira, Trancoso e Pinhel. A aventura pode começar com uma ‘aula’ de confeção de pão de urtigas e um almoço em Folgosinho, uma oportunidade para degustar um parto de cabrito assado no forno.O dia seguinte é para explorar a aldeia histórica de Linhares da Beira, com o seu castelo, e de passar pelo Solar do Queijo da Serra da Estrela. Trancoso, onde termina o dia, reúne um imponente conjunto de muralhas e um castelo milenar. Para o último dia fica a experiência de avaliar o vinho produzido em Pinhel.Promoções e roteiros estão acessíveis através do website www.visiteserradaestrela.com.