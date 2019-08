Estas são as praias onde pode ir com o seu patudo

Que cão não se deleita com a oportunidade de escavar na areia, correr e chapinhar nas ondas? Agora que o verão está no auge, não há melhor programa para cães e donos.Em Portugal já existem quatro praias que acolhem o seu patudo mesmo em época balnear, a saber: praia do Portinho da Areia Norte, em Peniche, praia do Coral em Viana do Castelo, praia Suave Mar e praia da Ramalha Sul, ambas em Esposende.Todas estas praias estão devidamente identificadas e equipadas com depósitos para recolha de dejetos e bebedouros.A primeira praia do País para permanência e circulação de cães foi inaugurada em Peniche, em agosto de 2016. Entre as normas que os tutores devem assistir contam-se a obrigatoriedade dos cães estarem registados, usarem trela e, no caso de raças consideradas perigosas, usarem também açaime.Para quem ainda tem dúvidas relativamente a este tema, fica a informação de que nas praias não concessionadas e não vigiadas, a presença de cães é livre durante todo o ano. De qualquer forma, leia os avisos, atente na sinalética e esteja informado.As restrições à circulação canina não se aplicam aos cães de assistência (cão-guia, cão para surdos e cão de serviço), que podem frequentar qualquer praia durante todo o ano.A marca Royal Canin promove até ao próximo dia 31 deste mês o concurso ‘Gato e Cão do Verão’, que este ano vai oferecer até dois anos de alimentação grátis ao gato e ao cão mais fotogénicos de Portugal. Para concorrer, basta publicar a melhor fotografia do seu melhor amigo no Instagram com a hashtag #GatoeCãodoVerão19 e seguir a página de Instagram da Royal Canin Portugal.