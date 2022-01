Construído no século XIX, o Palácio do Farrobo, em Vila Franca de Xira (junto à estrada que conduz à Loja Nova e Cachoeiras), foi pertença do 1.º Conde de Farrobo, Joaquim Pedro de Quintela. Nos seus anos dourados, tinha até um pequeno teatro - réplica do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa - onde chegaram a atuar algumas companhias de ópera italianas.