A próxima quarta-feira assinala o regresso da Feira Medieval de Silves, evento que, ao longo de 11 dias (arranca a 10 e vai até 20), se propõe fazer a recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve (Al-Gharb). Mais de duzentos expositores e tabernas (artesãos, mercadores, místicos, doçaria, bebidas e kebab), grupos de animação (torneio de armas a cavalo, música, dança, animação de rua, cenografia, recriação histórica, falcoaria) prometem encher de alegria as ruas do centro histórico desta cidade algarvia.









