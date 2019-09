Fernando de Noronha: um paraíso desejado por muitos

É um dos destinos mais procurados em todo o Mundo. O arquipélago de Fernando de Noronha, situado no estado de Pernambuco, no Brasil, é considerado um "paraíso indescritível". No entanto, conhecê-lo pode ser uma tarefa árdua, isto porque as visitas são restritas.Tudo para conservar as paisagens de perder de vista, as águas cristalinas, a areia dourada e multiplicidade de espécies marinhas e plantas.Além da viagem, que pode custar milhares de euros (mais de três mil euros por casal, com voo e hotel incluídos), os visitantes têm de pagar uma taxa de preservação (cerca de 100 euros por pessoa) ambiental, para entrar neste paraíso.São várias as celebridades nacionais e internacionais que têm a ambição de conhecer locais idílicos.Bruna Marquezine e Rita Pereira, por exemplo, são claros casos disso. A atriz brasileira conheceu este destino de sonho em 2018 ao lado de Neymar. Os dois aproveitaram as águas quentes para namorar e dar asas à paixão.A estrela portuguesa não lhe ficou atrás, guardando na memória a passagem por Fernando de Noronha. "A natureza está a pintar para nós, dia após dia, imagens de infinita beleza", assinalou através das redes socais.Em 2001, Fernando de Noronha foi considerado Património Natural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, Unesco.