Está de regresso a festa do Tomate Coração de Boi do Douro, com os melhores frutos das hortas da região a estarem à prova nos restaurantes. Até ao final deste mês é possível degustar esta iguaria de sabor único.

A V edição do Concurso Tomate Coração de Boi do Douro fica adiada para 2022, mas os agricultores não pararam. No total, são 16 os restaurantes que vão ter nas ementas os melhores tomates desta variedade.