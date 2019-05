Formentera: tesouro de areia dourada e do mais cristalino azul

FICHA DE VIAGEM

A três quilómetros da agitada Ibiza há uma ilha que nada absorve dessa proximidade.Formentera, a mais pequena ilha habitada do arquipélago das Baleares, é um lugar tranquilo, feito de mantos da mais incrível areia dourada, banhada por um mar cristalino, de um azul que não se conta encontrar tão perto de nós – à distância de um voo de pouco mais de três horas e de uma viagem de ferry que não custa a passar.Pelo meio, oferece pequenos tesouros para os olhos. É o caso do miradouro, paragem obrigatória no caminho para o farol de La Mola. Neste local, onde se encontra um restaurante, é possível ver toda a costa norte e sul da ilha. Nalguns dias, apresentam-se dois mares: de um lado revolto, e no outro calmo, protegido dos ventos.Apesar de haver praias destinadas à prática do naturismo e do nudismo em formentera, esta atividade desenrola-se praticamente em todos os areais da ilha, que acaba por se tornar num ‘paraíso’ para os fãs da vida como ela começou...E muitos são os turistas que vão a banhos sem roupa. Ainda assim, há um certo grau de descontração, até porque os areais são extensos o suficiente para que ninguém seja incomodado, e a ilha mantém o seu potencial familiar.Entre as praias mais associadas à prática de naturismo e de nudismo em Formentera está a de Ses Illetes, com mais de 450 metros de extensão e águas tranquilas de cor turquesa.Num dos extremos de Formentera, onde se encontra o ponto mais alto da ilha - fica 192 metros acima do nível do mar -, mora um dos mais bonitos lugares de toda a ilha.A partir do farol de La Mola cria-se a sensação de que o mar Mediterrâneo não tem fim. O farol, inaugurado a 30 de novembro de 1861, faz parte de praticamente todos os roteiros turísticos que percorrem Formentera num dia. O cenário, digno de um postal, torna-se ainda mais fascinante com as luzes do fim de tarde a darem à paisagem uma aura mística e romântica.No verão, há voos charter diretos de Lisboa e do Porto para Ibiza, organizados por agências. Há também várias opções com escala em Madrid. Formentera não tem aeroporto e a ligação entre as duas ilhas faz-se de ferry. Dura 35 minutos.A ilha tem vários hotéis, assim como casas disponíveis para arrendar. Pode ainda ficar em Ibiza e aproveitar a grande oferta de ferrys.Prato tradicional das ilhas Baleares é feito à base de polvo, batata, cebola e pimentos. Um ótimo petisco para um fim de tarde.Não faltam opções originais para lembranças, sobretudo nos mercados de artesanato que funcionam entre maio e outubro.Formentera tinha a tradição dos moinhos de vento presente por toda a ilha - em tempos funcionaram sete. Serviam para moer trigo.