Formentera, um paraíso mesmo ‘aqui ao lado’

Umas férias de sonho. A opinião é unânime entre os milhares de viajantes que só pensam em calor e praias paradisíacas quando se fala em descanso de verão. Entre os destinos mais procurados destaca-se Formentera, em Espanha. A ilha passou a estar na lista de desejos de milhões de turistas um pouco por todo o Mundo. E Portugal não é exceção.A verdade é que este lugar idílico fica a cerca de duas horas de avião a partir de Lisboa. Os viajantes desembarcam em Ibiza – o aeroporto mais próximo – e é a partir de lá que chegam a Formentera. O ferry demora pouco mais de meia hora. ‘Et voilà’. Terminado o trajeto é tempo de rumar à ‘casa dos sonhos’.Muitos turistas preferem arrendar apartamentos de luxo, que acabam por ficar mais em conta do que muitos hotéis. A pernoita em muitos resorts deste paraíso supera os 250 euros. As casas cómodas com cenários em azul e branco, com o mar a perder de vista, começam a estar entre as opções mais desejadas. Após a acomodação, é tempo de desfrutar.Viagens a bordo de iates, tardes na piscina, bronzes ao sol nas areias brancas e finas estão entre as atividades. Eleitas, aliás, por muitas caras conhecidas.Este verão, estrelas nacionais rumaram ao calor de Formentera e não resistiram a partilhar com os admiradores os dias de sonho. Júlia Palha esbanjou sensualidade. Cláudia Vieira namorou e festejou a segunda gravidez. Adrien Silva rumou com a companheira e vários colegas para umas "férias de sonho".