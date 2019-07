Grécia: um destino que está nas bocas do mundo

Grécia volta a estar nas bocas do Mundo. Desta vez por bons motivos. Os tempos de crise que abalaram o País e afugentaram milhões de viajantes parecem, agora, dar lugar a tempos áureos em que o turismo volta a ser rei.Mykonos e Santorini disputam neste momento a atenção de quem prepara, um pouco por todo o lado, as suas férias. Conhecidas pelas águas cristalinas e os cenários em azul e branco, as ilhas gregas, que embelezaram mais recentemente o cinema ‘pela mão’ do musical Mamma Mia, voltam a ser o local predileto para férias românticas e em família. Os restaurantes e as noites de festa também encantam quem se decide a passar uns dias neste verdadeiro paraíso’Este ano foram várias as figuras conhecidas que elegeram a Grécia para desfrutar de uma pausa do trabalho.O primeiro a desembarcar no país foi Cristiano Ronaldo. O craque aterrou em Atenas, a capital do país, com a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos: Cristianinho, Eva, Mateo e Alana.A escapadinha em família coincidiu com o aniversário do filho mais velho do internacional português, que completou nove anos junto da avó, Dolores Aveiro, e dos amigos mais próximos do pai, como Miguel Paixão e José Semedo. As mulheres do clã, Dolores e Georgina, roubaram atenções com a partilha de fotografias em biquíni.Também a atriz Cláudia Vieira aproveitou o final das gravações da telenovela ‘Alma e Coração’, da SIC, para repor energias e festejar em grande com o seu companheiro, João Alves, a sua gravidez.A estrela rumou à ilha de Cassandra com o seu mais-que-tudo e juntos aproveitaram para namorar e desfrutar desta nova etapa familiar.A atriz desconhece para já o sexo do filho que espera, mas diz-se muito feliz com a realização deste desejo.A viagem ao paraíso situado no cruzamento da Europa com a Ásia está à distância de um voo de três horas. Há viagens diretas desde Lisboa e com escalas a partir do Porto, Faro e Madeira.Existem várias opções para viajar de ilha para ilha. Muitos turistas optam por fazer a viagem de cruzeiro para conhecer as diversas ilhas gregas e aproveitar o bom tempo para banhar-se nas águas cristalinas e captar imagens de sonho para fazer inveja aos seguidores nas redes sociais.Cláudia Vieira não resistiu às águas cristalinas da Grécia e aproveitou para festejar a nova gravidez, fruto da relação com João Alves. A atriz partilhou várias fotografias das férias no paraíso e mostrou-se em poses sensuais durante as idas ao banho. A sensualidade foi palavra de ordem a cada flash.