Grutas: Descida às ‘entranhas’ da natureza

São verdadeiras obras de arte da mãe natureza. As grutas resultam de uma série de processos geológicos que podem envolver uma combinação de transformações químicas, tectónicas, biológicas ou mesmo atmosféricas e há muito que atraem a curiosidade de cientistas, estudiosos e simples anónimos.

Com alguma intervenção humana, que as tornaram mais acessíveis, as grutas são hoje, um pouco por todo o mundo, locais de enorme atração turística, sobretudo pela sua beleza natural.



Por cá, o difícil é mesmo enumerá-las. Por isso, aqui ficam algumas sugestões, a começar pelas grutas da Moeda, em S. Mamede (Batalha), descobertas em 1971 por dois caçadores quando perseguiam uma raposa.



A visita contempla galerias de beleza ímpar. De visita obrigatória são também as Grutas de Mira de Aire (Porto de Mós), uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal. São 11 quilómetros com uma profundidade máxima de 230 metros.



A espreitar estão também as Grutas de Lapas (Torres Novas), as Grutas de Benagil (Lagoa, Algarve), hoje grande ponto turístico, a Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo), ou a Gruta de Algar do Carvão (Terceira).