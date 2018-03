História e mitologia sob a sombra do vulcão Etna em Catânia

Joia da Sicília Oriental, combina o caos metropolitano com herança arqueológica e praias de areia negra.

Por Sónia Dias | 17:28



Uma cidade renascida de desastres naturais

Sob o olhar atento do vulcão Etna, um dos maiores e mais ativos do Mundo, Catânia tem aprendido a sobreviver às sucessivas catástrofes naturais que moldaram a sua arquitetura ao longo dos anos. Por sete vezes foi arrasada por erupções vulcânicas e terramotos, sendo que duas delas (em 1169 e 1693) obrigaram a uma reconstrução total da cidade. Em 2002, a Unesco classificou Catânia como Património Histórico da Humanidade, pelo que muitos monumentos estão atualmente a ser alvo de restauro.



-----



Ficha de Viagem



Como chegar

A Alitalia voa para Catânia a partir de Lisboa, com escala em Roma. O voo de ida e volta custa cerca de 500 euros por pessoa. Vale a pena ficar atento a eventuais promoções.

Onde ficar

A oferta hoteleira é muito variada e vai das três às cinco estrelas. Contudo, o aluguer de quarto/apartamento pode ser uma boa opção.

Onde comer

A comida siciliana é conhecida em todo o Mundo. As variedades são inúmeras, entre pizas, massas e os deliciosos gelados.





Segunda maior cidade da Sicília, Catânia foi fundada no século VIII A. C. e hoje é Património Mundial da Humanidade graças à sua herança histórica. Menos turística em relação a locais como Palermo ou Trapani, a joia da Sicília Oriental é igualmente caótica no que toca ao trânsito. À noite, as ruas ganham uma nova vida, com bares, esplanadas e música ao vivo a contrastar com os edifícios de arquitetura barroca e pedra vulcânica, igrejas, catedrais e ruínas arqueológicas que nos fazem recuar no tempo.Da Catedral de Santa Ágata ao Palazzo Biscari e ao Mosteiro de Benedettini, são muitos os exemplos do barroco siciliano espalhados pela cidade. E quem gosta de conciliar história com compras, nada como um passeio pela Via Etnea, onde se concentram as lojas, bares e restaurantes, até à Piazza Duomo, com a sua estátua do elefante.Todos os lugares são bons para fazer uma pausa para um café e um gelado, ou uma ‘pasta alla norma’, uma iguaria feita à base de beringela, ricota e manjericão. Se o tempo convidar, vale a pena dar um salto às praias vulcânicas da costa.