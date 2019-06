Hotel Dá Licença é um refúgio com vista para a planície alentejana

ONDE COMER E O QUE FAZER

Na Herdade das Freiras, em Estremoz, surge um lugar pensado ao pormenor desde 2011. Uma guesthouse com um conceito intimista para momentos românticos, com um pôr do sol diferente no meio da planície alentejana.O Dá Licença surge da cortesia utilizada nas aulas de equitação que os proprietários, Vítor Borges e o francês Franck Laigneau, frequentavam.A expressão utilizada por quem entrava no picadeiro era, então, Dá Licença. Para Vítor Borges, algo que está a cair em desuso, um sinónimo de convite para que se possa partilhar o espaço de uma forma o mais simpática possível.Este é um lugar luxuoso, num terreno de reserva ecológica, onde a natureza e a arte se contemplam. Pensado para momentos especiais.Todos os espaços são decorados com obras de arte, peças originais e com adaptações aos traços alentejanos.Há uma aposta na valorização das matérias-primas da região que exporta o mármore. A cultura de trabalhar esta matéria e torná-la objeto não era comum, mas há cerca de um ano que ali virou tendência.Em conjunto com artesãos e escultores da região pretendeu-se desde então mostrar aquilo que de melhor podem oferecer.. Localizados no concelho de Estremoz, os castelos de Evoramonte e Estremoz apresentam uma arquitetura diferente. A história é relevante.Em 2017, o artesanato de figuras de barro foi integrado pela UNESCO na Lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade.Restaurante localizado em Estremoz, onde se podem apreciar os vinhos e petiscos alentejanos. Conta com um espaço de mercearia.