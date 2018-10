Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Edifício de 1923 renasce com uma nova vida na Avenida dos Aliados

Monumental Palace Hotel volta a abrir as portas com 72 quatros, um dos quais com vista privilegiada para a cidade do Porto.

Por Nelson Rodrigues | 19:53

Localizado em plena Avenida dos Aliados, o Monumental Palace Hotel é o novo cinco estrelas da cidade do Porto. A unidade hoteleira conta com 72 quartos, dos quais se dá especial destaque à suite nupcial no torreão principal com vista privilegiada para a cidade.



Para que os hóspedes tenham todas as comodidades há ainda disponível uma zona de bem-estar (spa, piscina interior, ginásio, sauna, banho turco), um restaurante, bar, biblioteca, três salas de conferências e loja com montra para a principal avenida da Invicta.



O espaço vai abrir as portas, totalmente remodelado, já no primeiro dia do mês de novembro. Com entrada independente, o Monumental Palace Hotel abre novamente as portas a toda a cidade e aos seus visitantes do incomparável Café Monumental, que se mantém fiel à identidade que o tornou famoso nos anos 30.



Considerado um ponto de encontro da cidade e das suas gentes, este edifício vem devolver à cidade do Porto uma história feita de memórias e permite projetar um futuro com charme, elegância e distinção.



O edifício é neoclássico e está datado do ano 1923. Estava totalmente ao abandono há vários anos e esta ‘cara nova’ permitiu recuperar todo o esplendor de outrora.



Monumental Palace Hotel

Reviver tempos áureos do Porto

Projetado por Michelangelo Soá, o edifício Almeida Cunha foi logo distinguido pela sua grandiosidade e monumentalidade. Numa união perfeita entre a eclética beaux-artiana da fachada, a elegância das acomodações e um serviço premium, o Monumental Palace Hotel vai permitir renascer os tempos áureos que estiveram na sua génese.