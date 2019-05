Hotel Quinta do Marco está aninhado nas encostas soalheiras da Serra do Caldeirão

ONDE COMER E O QUE FAZER

Longe da confusão, o Hotel Rural Quinta do Marco, na zona de Santa Catarina da Fonte do Bispo, a dez minutos da cidade de Tavira e das agitadas praias do litoral algarvio, é um local propício para recarregar baterias.O espaço está cercado por terrenos agrícolas, onde os hóspedes desfrutam do silêncio que só a natureza pode oferecer. A área da piscina não é apenas um ótimo espaço para desfrutar do sol, mas também um local perfeito para relaxar. Os cerca de 18 hectares da propriedade são cobertos por trilhos para caminhadas que podem ser usados na sua totalidade pelos hóspedes. Os frutos nas árvores podem ser saboreados pelos visitantes enquanto caminham no espaço rural. Existem bancos espalhados pela herdade, em áreas com sombras, que criam o local perfeito para uma leitura ou uma simples contemplação da natureza.Os hóspedes podem ainda praticar diversas atividades ecológicas e desportivas em plena natureza. Entre passeios de bicicleta, corridas ou degustação de frutas ou pão cozido de forma tradicional em forno de lenha, os visitantes terão sempre alguma atividade para fazer. Na Quinta do Marco, o tempo passa lentamente. Durante o dia ou a noite, o silêncio está sempre presente.é um local visitado em Santa Catarina da Fonte do Bispo. Ali, quem transpõe as portas aprende como é produzido o azeite algarvio., situado no Cerro de Leiria, em Santa Catarina, é um dos espaços procurados por turistas e residentes para uma tarde de diversão., localizado em Santa Catarina da Fonte do Bispo, é um dos restaurantes regionais onde poderá saborear a famosa caldeirada à algarvia.