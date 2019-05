Hotel Rural Naveterra convida a passeios pelas belas paisagens alentejanas

ONDE COMER E O QUE FAZER

Longe da civilização e dos povoados, o Hotel Rural Naveterra é um retiro de descanso perdido nos montes alentejanos, no pequeno concelho do Alandroal.À chegada, as boas vindas ficam a cargo do Rufi e do Pedro, os dois cães de estimação de Magno Casimiro, o responsável por este ‘tesouro rural’. O hotel fica a cerca de sete quilómetros do centro da vila do Alandroal e a 45 minutos de Badajoz. O espaço dispõe de quartos com casa de banho privativa e ar condicionado.Nos dias quentes que se fazem sentir na planície alentejana, o Hotel Naveterra oferece aos hóspedes a possibilidade de se refrescarem na piscina da herdade. Para os que preferirem apenas usufruir do ar campestre e da natureza no seu estado puro, o local convida a umas caminhadas acompanhadas pelo som dos pássaros e do vento. Para os amantes da arte equestre, há ainda cavalos à disposição dos hóspedes e a possibilidade de realização de aulas de equitação.Na sala de jantar são servidas refeições caseiras, com o selo dos melhores produtos da região. Durante a noite impera o silêncio e a garantia de uma boa noite de sono. Ao nascer do sol, os bons dias são cintilados pela melodia dos pavões que habitam no exterior da herdade e que convivem com os humanos.é uma das ‘aldeias monumento’ de Portugal e um ponto turístico imperdível para quem visita a região do Alentejo. Local convida a passeios a pé.. Passear no Alentejo é como viajar na época medieval. Em cada esquina há um castelo com uma história única e peculiar., em Vila Viçosa, é ideal para quem quer saborear os sabores da região alentejana, como as famosas migas ou a açorda.