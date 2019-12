Ilha Grande: um mar de sonho no estado do Rio de Janeiro

Situada em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, a ilha Grande é um verdadeiro paraíso na Terra com cerca de 193 km2.As águas azul-esverdeadas das mais de 100 praias fazem as delícias dos turistas. Além das paisagens incríveis, quem lá chega pode desfrutar de passeios por trilhos e encantar-se com o fundo do mar, já que o destino é um dos mais procurados para mergulho.Os passeios de barco são uma das principais atrações, uma vez que permitem chegar-se a locais quase desertos, mergulhar em grutas, tomar banho em cascatas e encontrar-se golfinhos, saguis e tartarugas marinhas.Vila Abraão é considerada a capital da ilha. Lá, localizam-se restaurantes, pousadas e barcos para alugar. Por toda a ilha Grande só é permitida a circulação de bicicleta. Os carros ficam estacionados no continente. A não perder, a praia Carlos Lopes, considerada uma das mais bonitas do Mundo, a Lagoa Azul e o Pico do Papagaio.