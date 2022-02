Lagos-Singapura: A maior viagem de comboio do mundo

Para quem procura uma grande aventura, ir de comboio até Singapura, a partir de Lagos ou Lisboa, é uma experiência única e surpreendente.Além disso, é digno do ‘Guinness’: a viagem entre a cidade algarvia e cidade-estado insular situada a sul da Malásia tornou-se a mais longa do mundo, com uma extensão de 18 755 quilómetros, graças a uma nova linha de 414 quilómetros, que liga agora o Laos à China, permitindo chegar ao destino sempre pelo caminho de ferro.Custa 1200 euros por pessoa e poupa no planeta: um voo entre Lisboa e Singapura emite 1,67 toneladas de CO2. De comboio, a mesma viagem tem uma emissão de 0,08 toneladas de carbono.Ao longo do percurso principal, pode fazer ‘pequenos’ desvios e explorar outras cidades. De Pequim pode viajar, por exemplo, até Hanói, pela cidade de Ho Chi Minh. A viagem dura entre 32 e 37 horas, com passagens a partir de 25 euros. Se possível, opte pelos números de comboio SE1 e SE3, que são viagens diurnas, para conseguir observar as partes mais pitorescas. Se possível inclua paragens em sítios como Hue, Da Nang e Hoi An.