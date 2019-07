Luxo e requinte com vista para o mar no Algarve

Algarve não podia estar mais na moda e, este ano, há novos refúgios, de luxo e não só, para aqueles que escolhem a região mais a sul para uns dias de puro descanso.Entre as novidades, há espaços para todos os gostos e não apenas junto ao mar. Há retiros para aqueles que não dispensam o ar puro do campo, mas apenas a 20 quilómetros de Albufeira, e também há preços para todas as bolsas. É certo que, nesta altura do ano, paga-se mais para descansar junto ao mar, mas há exceções e consegue-se desfrutar de uma estadia em pleno verão por menos de 100 euros a noite.Mas se é fã de hotéis mais luxuosos, há exceções, com o novo Iberostar junto à praia, em Lagos, a piscar o olho com spas, piscinas interior e exterior e uma decoração minimalista a garantir uma experiência de luxo a quem escolhe este espaço para as férias. Também na praia da Falésia, há um novo espaço exclusivo, o Pine Cliffs Gardens, que conta com apartamentos cheios de mordomias, onde o requinte é palavra de ordem.Quer esteja à procura de uma escapadela romântica, umas férias em família ou um fim de semana relaxante com os amigos, o Cascade, em Lagos, é a escolha certa.Com uma posição sobranceira no topo da falésia olhando o farol da Ponta da Piedade e o mar, o resort está dividido em cinco alas, cada uma refletindo as expedições de navegadores em quatro continentes - Europa, África, Ásia e América do Sul. Preços a partir dos 245 euros por noite.O Jupiter Marina Hotel Couples & SPA, em Portimão, usufrui de uma localização privilegiada sob o rio Arade.Localizado a escassos metros da zona ribeirinha e a cerca de um quilómetro da praia da Rocha e a Marina de Portimão, o conceito do hotel é arrojado e inspirado no tema boho chic, que alia a elegância dos tons pastel aos mais étnicos padrões e texturas.A vista do rooftop proporciona um retrato típico de um postal e a paisagem pode ser admirada a partir da sua ‘infinity pool’. Preços a partir de 175 euros por noite.As Casas da Ria estão situadas em Faro, a pouco menos de 10 km do Teatro Lethes e da Igreja do Carmo e Capela dos Ossos. A propriedade oferece vista para o mar e para a cidade, e fica a uma curta distância da Cidade Velha de Faro. A embarcação dispõe de um quarto com ar condicionado, uma área de refeições e uma pequena cozinha totalmente equipada.O barco é português, 100% ecológica, autossuficiente, movida a luz solar e com a sua própria estação de tratamento de águas residuais. Com capacidade de dormida para 4 pessoas, onde aproximadamente 30m2 são de área coberta. A pernoita, para duas pessoas, custa mais 250 euros.É um autêntico resort de luxo construído junto ao mar. Em Lagos, o Hotel Iberostar, de cinco estrelas, tem conquistado pelo requinte e decoração minimalista, mas moderna.Conta com piscina interior e exterior, spa e um pequeno-almoço descrito pelos hóspedes como de excelência. Os preços por um quarto duplo rondam os 200 euros por noite.No Vale Fuzeiros Nature Guesthouse, a 20 quilómetros de Albufeira, respira-se o ar puro do campo. Com uma piscina ampla, o espaço está decorado com peças rústicas, mas repletas de bom gosto.Os quartos, amplos têm acesso a uma zona exterior comum, onde se pode desfrutar da calma do interior. Uma alternativa para quem, nesta altura do ano, procura espaços na região algarvia por um preço mais convidativo, menos de 100 euros por noite.O Pine Cliffs Gardens, em Albufeira, é um resort de luxo numa bonita localização natural, a 800 metros do oceano Atlântico.Dispõe de uma variedade de comodidades de bem-estar, de restaurantes e de acesso direto à famosa praia da Falésia. Os Pine Cliffs Gardens são os mais recentes apartamentos de luxo do Pine Cliffs Resort. Preços a partir de 468 euros por noite.Localizado no sotavento algarvio, no ponto mais a sudoeste de Portugal na margem do rio Guadiana, fazendo fronteira com Espanha, esta unidade hoteleira da era Belle Époque reabriu recentemente como o primeiro boutique hotel de cinco estrelas, da região em Vila Real de Santo António.Os visitantes têm ao seu dispor várias mordomias entre elas: suítes de luxo, espaço de refeições exclusivas e experiências ao ar livre. A pernoita supera os 350 euros.O Pestana Blue, em Alvor, é a primeira unidade hoteleira de cinco estrelas, construído de raiz para as famílias no Algarve.Os hóspedes têm acesso a todas as comodidades de um resort de luxo (tem TI). A localização próxima do mar e as amplas zonas verdes proporcionam aos visitantes umas férias em contacto com a natureza. A partir de 266 euros por noite.A cinco minutos a pé do centro de Tavira e a menos de um quilómetro do castelo, o Marina Nova Lounge conquista pelas comodidades e quartos com decoração moderna, com vista panorâmica para a cidade ou zona de campo, através de amplas janelas.Conta com piscina interior e exterior. Nesta altura do ano, os preços rondam os 145 euros por noite.