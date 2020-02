Madalena Beautique Hotel é um hino às mulheres em Lisboa

Esta é uma nova experiência de hotelaria, um espaço temático e dedicado ao universo feminino numa das zonas mais centrais de Lisboa.O Madalena Beautique Hotel abriu as portas este mês na rua da Madalena, edificado com base num projeto de arquitetura do gabinete Saraiva + Associados. Quanto ao design de interiores, conta com a assinatura do ateliê Nini Andrade Silva.Ao mesmo tempo que projeta o ideal platónico na beleza e o equilíbrio das formas femininas, o espaço apresenta um design clássico marcado por cores e texturas. Quanto aos alojamentos, disponíveis nas tipologias standard, superior, deluxe e premium, apresentam padrões de flores em tons de laranja, rosa, bordeaux e verde.A fachada do edifício é coberta por azulejos oyster pink, com um revivalismo que recua até aos anos 70 e homenageia os azulejos característicos da cidade. No interior, os espaços surpreendem, com a presença do feminino em cada detalhe. São 38 quartos, todos eles com casa de banho privativa e televisão.Para desfrutar de uma refeição, os clientes descem ao restaurante Madame, um espaço premium, com serviço de bar e que dispõe de uma claraboia, um dos elementos principais do design deste hotel e que faz uma alusão ao universo da mulher, já que a sua forma se assemelha a uma saia. Pertence ao grupo The Beautique Hotels, que já detém o Figueira Beautique Hotel e o WC Beautique Hotel.