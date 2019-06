Maldivas: um paraíso na Ásia

Esta é uma viagem de longa duração que obriga a alguma paciência, gosto por cinema e pela leitura. À chegada a Malé, a capital, o turista recebe um visto gratuito, com validade, renovável, para 30 dias. A partir daí, as viagens para as ilhas fazem-se de hidroavião ou de barco.



Atriz encantada com viagem

Isabela Valadeiro, atriz da SIC que está atualmente a gravar a série ‘Golpe de Sorte’, foi uma das figuras públicas que escolheram as Maldivas para umas férias inesquecíveis. No final das gravações da novela ‘Valor da Vida’, na TVI, em que brilhou no papel de Aisha, a jovem de 22 anos aproveitou a pausa na carreira para recarregar baterias e relaxar nestas ilhas.



Antes de chegar às Maldivas, a bela portuguesa visitou o Sri Lanka, naquela que considera ter sido uma "visita muito enriquecedora a nível cultural".



Estrela da SIC fala numa viagem de sonho

Depois de vários dias rendida às paisagens exóticas do Sri Lanka, a atriz chegou ao paraíso isolado das Maldivas, onde se focou apenas em aproveitar e descansar. "Acabei nas Maldivas, que é um lugar de sonho. Não sabemos bem se estamos a sonhar ou se estamos acordados", confessou, fascinada com a beleza natural que presenciou.



Foi nestas paisagens quentes que Isabela Valadeiro não resistiu a registar momentos que partilhou diariamente nas redes sociais, e em protagonizar produções ousadas, exibindo a sua excelente forma física. A estrela da estação de Paço de Arcos mostrou-se de biquíni, revelando, mais uma vez, que tem curvas dignas de modelo. "Voltarei, é sempre bom voltar", garantiu Isabela no final da viagem.



Escaldante!

A atriz de 22 anos, que atualmente brilha na nova produção da SIC ‘Golpe de Sorte’, partilhou momentos das férias nas Maldivas com os mais de 100 mil seguidores que a acompanham nas redes sociais. Em biquíni, fez suspirar os fãs e recebeu rasgados elogios às sensuais fotografias.

Areia branca, mar calmo de águas cristalinas, temperaturas quentes ao longo do ano, recifes de corais, resorts de luxo. Tudo se reúne no cenário encantador e apetecível da República das Maldivas.Com cerca de 450 mil habitantes, algumas das ilhas chegam a contar com apenas 500 habitantes. Este é um dos locais mais requisitados para umas férias de descontração e relaxamento, longe da agitação.As Maldivas sempre foram um dos destinos mais elitistas para passar férias, mas têm ganhado cada vez mais destaque entre as escolhas dos turistas por apresentar um orçamento mais ‘terreno’, ao alcance dos viajantes.O pequeno país insular situado no Oceano Índico, a sudoeste do Sri Lanka e da Índia, é constituído por centenas de ilhas desabitadas e muitas transformadas em convidativos resorts, com inúmeras atividades que permitem a diversão, tanto para umas férias românticas como em família, com cenários de fazer cortar a respiração.Um dos pontos fortes para quem procura desfrutar ao máximo do tempo é mesmo o clima tropical, que até na época baixa apresenta temperaturas altas. Os dias de chuva são raros, e, quando ocorrem, é difícil acontecerem mais de 48 horas seguidas.Para desfrutar de uma viagem até às Maldivas é necessário dispensar, pelo menos, 14 ou 15 horas de voo, excluindo o tempo de uma ou duas escalas que, na maior parte das vezes, a partir de Lisboa, ocorrem em Istambul, na Turquia, ou no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.