Mercados de Natal espalhados pela Europa

Os destinos europeus já se começaram a entregar à magia do Natal e os tradicionais mercados encantam os dias frios de inverno. Luzes, fantasia, música e gastronomia combinam na perfeição com as compras e são uma alternativa cada vez mais escolhida face aos centros comerciais nesta altura do ano.A maioria dos mercados estão inseridos nos centros históricos, por isso, aliam o útil ao agradável nos passeios de novembro,... < br />