Miami: um paraíso de luxo

Miami é um dos maiores centros turísticos dos Estados Unidos e um dos destinos de férias mais procurados por celebridades. Além das praias de sonho e do clima ameno, quem escolhe esta cidade para uns dias de lazer sabe que também tem ao seu dispor outras atrações.Os amantes da vida diurna podem fazer passeios de barco a partir de Biscayne Bay e ficar a conhecer - apenas de longe, pois claro - algumas ilhas onde vários famosos têm casa, como por exemplo Lenny Kravitz, Madonna e Rick Martin. Ao microfone, o guia do passeio vai anunciando todas as mansões que pertencem ou pertenceram a celebridades, para deleite dos turistas.Outra das melhores formas de conhecer a região é com passeios de bicicleta por Miami Beach ou até a pé, podendo visitar algumas das lojas que existem na região, das melhores e mais luxuosas marcas do mundo da moda. Se gosta de estimular nas férias o seu lado mais cultural, há vários museus ao seu dispor, como o Vizcaya, o Pérez Art Museum, o Bass Museum of Art e o Wolfsofian, que pertence à Universidade Internacional da Florida. O Memorial ao Holocausto, em Miami Beach, também é um dos pontos obrigatórios da cidade.Para quem gosta de basquetebol, é quase obrigatório ir assistir a um jogo da NBA, na American Airlines Arena, em Downtown Miami. Os Miami Heat são a equipa da casa e têm sempre as bancadas repletas de turistas, que aproveitam para ver um dos jogos mais emblemáticos dos Estados Unidos. Depois da partida, e de conhecer os restaurantes locais, os amantes da vida noturna podem desfrutar ainda das festas mais ‘loucas’ nos clubes exclusivos da cidade, onde também é frequente ver caras conhecidas do mundo da televisão, da música ou do desporto.O jogador de futebol Toto Salvio e a mulher, Magali Aravena, são presenças habituais em Miami e costumam partilhar fotografias das férias nas redes sociais. Também Ronaldo é um grande amante desta cidade norte-americana, tendo passado férias por lá em diversas ocasiões. Atualmente, o craque não é aconselhado a ir a ‘terras do Tio Sam’ devido às acusações de violação por parte de Kathryn Mayorga.Se gosta de fazer compras, então é obrigatório ir ao Bayside Marketplace... mas não apenas por causa das lojas! Este mercado é conhecido pela sua arquitetura, pelos espaços abertos e pelos restaurantes ao ar livre. O Jardim Botânico Fairchild Tropical também é uma boa opção para os amantes da natureza, que tem milhares de espécies de plantas e árvores, e um borboletário.Toto Salvio, jogador do Benfica, esteve recentemente de férias em Miami com a mulher. Magali Aravena aqueceu as redes sociais com fotografias escaldantes na praia e na piscina e até no ginásio do hotel onde estiveram hospedados. O argentino não poupou ‘euros’ nestas férias de luxo com a mulher.