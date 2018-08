Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mosteiro e citânia contam história de Paços de Ferreira

Cidade é conhecida como a capital do móvel, mas tem muito mais para oferecer aos visitantes.

Por Ana Isabel Fonseca | 21:23

É conhecida como a capital do móvel, mas na realidade Paços de Ferreira tem muito mais para oferecer. Trata-se de uma cidade bastante rica e visitar esta localidade é quase uma viagem no tempo. Exemplo disso mesmo é a Citânia de Sanfins, uma estação arqueológica que é hoje uma das principais testemunhas da cultura castreja do noroeste peninsular.



Ocupa 18 hectares e as escavações deixaram a descoberto uma centena e meia de habitações. Quem visita este local pode ver a reconstrução destas unidades familiares, que começaram a ser construídas no século XI a.C. e pode também ficar a conhecer o museu, que exibe peças encontradas nas escavações.



Um outro importante marco da história desta região é o Mosteiro de Ferreira, considerado uma das joias do património das Terras do Sousa. Teve uma forte influência na Idade Média, nomeadamente no povoamento e desenvolvimento agrícola e cultural da região. Trata-se, também, de um importante testemunho da arquitetura do século XII que possui uma força e uma robustez verdadeiramente impressionantes.



Já na freguesia de Lamoso, os visitantes podem encontrar um outro ponto de grande interesse: o Dolmen da Leira Longa. Este monumento funerário, cuja construção data do III milénio a.C., possui uma mamoa com 25 metros e uma altura de três metros. Tem ainda uma câmara poligonal, constituída por nove esteios, que sustentam a enorme laje de cobertura que se encontra em parte fraturada.



Quem visita a cidade não pode, no entanto, ignorar a sua já muito conhecida ligação ao mobiliário. Paços de Ferreira criou, aliás, um museu do móvel, que dá a conhecer não só a evolução deste tipo de indústria, mas também as origens do povoamento da cidade. É possível ficar a conhecer a forma como é transformada a madeira e, ao mesmo tempo, perceber quais são os seus destinos naquilo que respeita ao mobiliário.



Um outro ponto a não perder durante uma visita será, sem dúvida, o parque de lazer de Freamunde, que se situa junto ao rio e onde se pode pescar. O parque apresenta zonas para piqueniques, áreas especialmente dedicadas aos mais novos, dois campos de ténis e, até, um espaço onde quem quiser pode praticar alguns desportos radicais.