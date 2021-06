A Disneyland Paris reabre as portas dia 17 de junho, após sete meses encerrada devido à pandemia. Um dos maiores parques temáticos da Europa inaugura, a 21 de junho, o novo hotel do resort, o Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel, estando já a aceitar reservas. Estão de volta a Disneyland Park, o Walt Disney Studios Park, a Disney Village e o Disney’s Newport Bay Club.



Tal como na reabertura pós-confinamento em 2020, haverá...