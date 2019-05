Nápoles encanta todos os que lhe caem nos braços

FICHA DE VIAGEM

Suja, caótica, perigosa ou centro da máfia são alguns dos adjetivos que costumam catalogar Nápoles.Situada na região da Campânia, a sul de Itália, a cidade é marcada pela conotação ao lixo, ao trânsito confuso e, sobretudo, ao feitio muito próprio dos habitantes, que muitas vezes se consideram napolitanos e não italianos.Contudo, toda esta mistura explosiva desvanece-se quando, por exemplo, se caminha pelo centro histórico e se apreciam as igrejas e as suas amplas praças. O Castel Nuovo, situado precisamente junto ao mar, é o ‘capitão’ dos vários castelos espalhados pela zona e que merecem uma visita.Quando se visita Nápoles não passa despercebido, ao longe, o Vesúvio, que esconde, do outro lado, as ruínas da cidade romana de Pompeia.Quem chega a Nápoles não escapa a um momento de inércia enquanto observa a beleza e a imponência do vulcão Vesúvio. Perante a tranquilidade é difícil acreditar que aquele ‘monstro de lava’ foi responsável por destruir uma das principais cidades romanas, reduzindo-a a escombros e cinza.Trata-se de Pompeia, atualmente visitada todos os anos por mais de dois milhões de pessoas. Situada a 22 quilómetros de Nápoles, Pompeia era um exemplo da beleza e da capacidade de organização e arquitetura. Apesar da erupção de agosto de 79 d.C. ter arrasado a cidade, hoje ainda é possível apreciar muitas das ruas, anfiteatros e as luxuosas villas dos senhores ricos de então.A confusão do trânsito e das pessoas no centro histórico da cidade é amenizada pela beleza dos edifícios. Desde a Capela de Pio Monte della Misericordia, ao pátio de azulejos coloridos do Complesso Museale di Santa Chiara, terminando com a visita, junto ao mar, do Castel Nuovo, um passeio por esta zona antiga não é tempo desperdiçado.E porque Itália também é gastronomia, é aqui, em Nápoles, que surgiu a pizza, esse que é um dos mais difundidos pratos a nível global. A título de curiosidade, foi na cidade napolitana que nasceu a musa do cinema Sophia Loren.Desde Lisboa ou do Porto existem voos diretos para Nápoles efetuados pela Ryanair, TAP ou outras companhias. Se preferir pode viajar até Roma e apanhar um comboio até à cidade napolitana.A zona central da cidade é sempre uma boa opção para pernoitar. Nesta localização encontram-se diversos hotéis adequados a todos os gostos e carteiras.Conhecida como Spaccanapoli, a via é uma das ruas mais famosas de Nápoles, com dezenas de lojas onde pode comprar recordações.É neste museu que se concentram artefactos recuperados das cidades de Pompeia e Herculano, bem como obras de arte.Conhecida como a capital da pizza, não faltam restaurantes onde poderá saborear a original e deliciosa pizza napolitana.