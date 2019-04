Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove apartamentos modernos com acesso a jardim virados para o castelo de Leiria

Prédio do século XIX situado no coração da zona histórica deu lugar a um complexo turístico que alia requinte, conforto e privacidade.

Por Isabel Jordão | 11:00

Um antigo palacete construído no início do século XIX, mais tarde reconvertido para sede da Associação de Futebol de Leiria, é agora um alojamento turístico de requinte.



Situado no largo da Sé, no coração do centro histórico de Leiria, o Aparthotel Beira Litoral integra nove apartamentos de tipologia T0, T1 e um T2 duplex de luxo, que é o ex-líbris do empreendimento.



No topo foi criado um terraço com jardim panorâmico, de onde se avista toda a cidade, tendo ainda uma vista privilegiada para o castelo, além de recantos convidativos à leitura de um livro e ao lazer.



Aberto desde 2016, o empreendimento resulta de um investimento de 1,5 milhões de euros e constitui uma alternativa aos hotéis.



É "uma casa na cidade", já que todos os apartamentos - insonorizados e com aquecimento central - têm cozinhas equipadas, salas com televisão e outros confortos, quarto com roupeiro ou closet e casa de banho moderna.



Onde comer e o que fazer

A Sé Catedral foi construída em 1559, em estilo maneirista, com a particularidade de ter a torre sineira afastada do edifício.



Restaurante Manel da Quitéria é uma referência para quem gosta de grelhados de qualidade. O peixe é do mar e a carne é de produtores da região.



O Museu de Leiria é uma janela aberta sobre a memória de um território longamente habitado. Tem uma exposição de longa duração, complementada por outras temporárias.