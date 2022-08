Fica em Vila Nova de Gaia e é a primeira piscina do País, inserida numa praia, com água do mar aquecida. De acesso gratuito e com uma profundidade máxima de um metro, tem água a 29 graus. A piscina está instalada na praia de Canide Norte, entre os bares Grão de Areia e Ar de Mar, e funciona entre as 9h30 e as 19h30, sendo 100% sustentável, uma vez que é usada água do mar aquecida por painéis solares.









